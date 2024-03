Kiedy mogłoby się wydawać, że Doda już niczym nas nie zaskoczy, gwiazda znowu to zrobiła! Królowa estrady zabrała głos za sprawą Instagrama, gdzie odezwała się do swoich fanów - miała dla nich naprawdę dobrą wiadomość! Chodzi o... sami się przekonajcie, co wymyśliła tym razem!

Reklama

Po tej wieści fani Dody będą zachwyceni

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Doda znowu zamieszała w polskim show-biznesie. Wszystko przez to, że jeszcze przed chwilą ta podbijała polskie sceny muzyczne ze swoją trasą koncertową "Aquaria Tour". Ta zamykała jej estradową karierę. Widzowie jednak nie mogą narzekać na nieobecność ulubionej artystki. Ostatnio Doda udzieliła głośnego wywiadu dla portalu Party. Ponadto przed chwilą wypuściła swoje własne perfumy! Tym razem chodzi właśnie o ten produkt.

Doda AKPA

Zobacz także: Znamy nazwiska gwiazd na Polsat SuperHit Festiwal. Doda, Smolasty i Blanka to dopiero początek

Kiedy Doda wypuściła swoje perfumy, fani byli wniebowzięci. Właśnie dlatego produkt królowej estrady rozchodzi się niemalże jak świeże bułeczki. Sama zainteresowana nie ukrywa, że jest naprawdę zachwycona zapachem - podkreślając, że ten jest nietuzinkowy i wyjątkowy, jak ona sama. Tym razem ogłosiła kolejną nowinę, dotyczącą perfum. Zrobiła to za sprawą Instagrama.

Doda Instagram Doda

Zobacz także: Doda nagrała Steczkowską bez jej wiedzy. Teraz prawda wyszła na jaw: "Jej reakcja była autentyczna"

Zobacz także

Okazuje się, że Doda ma ręce pełne roboty, bo właśnie maszeruje po ulicach Warszawy, aby zrealizować swój kolejny cel. Już niebawem perfumy wokalistki będziemy mogli kupić także stacjonarnie!

Kochani, jadę dzisiaj i będę chodzić po moich ulubionych, niszowych perfumeriach warszawskich, tutaj w stolicy, aby znaleźć taką, w której będziecie mogli stacjonarnie zdobyć mój zapach. No, wybiorę ulubioną! Poinformowała.

Reklama

Przyznać się, kto czeka na moment, w którym perfumy królowej strady pojawią się na półkach w warszawskiej perfumerii? My czekamy!