Oto pierwsza uczestniczka "Tańca z Gwiazdami 19": "Nareszcie się zgodziła"
Jesienią ruszy 19. edycja "Tańca z Gwiazdami". W najbliższych tygodniach produkcja z pewnością będzie ujawniała pierwsze nazwiska. Media podały jednak już pierwszą uczestniczkę. To uwielbiana aktorka, która podobno dostawała propozycje wielokrotnie, ale dopiero teraz znalazła czas, by w pełni wejść w treningi.
"Taniec z Gwiazdami" to zdecydowanie najpopularniejszy program rozrywkowy Polsatu. Dopiero co swoim zwycięstwem cieszył się Gamou Fall, a już poznaliśmy pierwsze nazwisko nadchodzącej, jesiennej edycji.
Izabela Kuna w "Tańcu z Gwiazdami"
Jeszcze przed zakończeniem poprzedniej odsłony "Tańca z Gwiazdami" produkcja miała rozpocząć rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Efekt? W mediach szybko ruszyła giełda nazwisk i spekulacje, kto tym razem pojawi się na parkiecie Polsatu.
Plejada.pl przekazała, że pierwszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami" będzie Izabela Kuna:
Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i nareszcie się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt
Izabela Kuna to uwielbiana polska aktorka znana z takich produkcji, jak: "Teściowie", "Zemsta", "Klara", "Masz ci los", "Lepsza połowa", "Polot", "Kler", "Wołyń", "Maria Skłodowska-Curie" i wielu innych. Doskonale znana jest widzom również z seriali telewizyjnych i teatru. Teraz będą mieli okazję poznać ją z zupełnie innej strony.
Kto jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami"?
Wśród przewijających się kandydatur do 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiały się m.in. takie nazwiska jak Mateusz Kościukiewicz, Izabela Trojanowska, Ewa Chodakowska czy Jessica Mercedes. Jesteście ciekawi pełnego składu nadchodzącej edycji tanecznego show?
W 18. edycji triumfowali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Zwyciężczyni oraz jej mąż, z którym w tym roku zmierzyła się w ścisłym finale wyznali, że nie pojawią się w gronie tancerzy w najbliższej edycji. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke odchodzą z "Tańca z Gwiazdami".
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