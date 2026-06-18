"Taniec z Gwiazdami" to zdecydowanie najpopularniejszy program rozrywkowy Polsatu. Dopiero co swoim zwycięstwem cieszył się Gamou Fall, a już poznaliśmy pierwsze nazwisko nadchodzącej, jesiennej edycji.

Izabela Kuna w "Tańcu z Gwiazdami"

Jeszcze przed zakończeniem poprzedniej odsłony "Tańca z Gwiazdami" produkcja miała rozpocząć rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Efekt? W mediach szybko ruszyła giełda nazwisk i spekulacje, kto tym razem pojawi się na parkiecie Polsatu.

Plejada.pl przekazała, że pierwszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami" będzie Izabela Kuna:

Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i nareszcie się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt przekazała osoba z Polsatu, w rozmowie z Plejadą.

Izabela Kuna to uwielbiana polska aktorka znana z takich produkcji, jak: "Teściowie", "Zemsta", "Klara", "Masz ci los", "Lepsza połowa", "Polot", "Kler", "Wołyń", "Maria Skłodowska-Curie" i wielu innych. Doskonale znana jest widzom również z seriali telewizyjnych i teatru. Teraz będą mieli okazję poznać ją z zupełnie innej strony.

Kto jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami"?

Wśród przewijających się kandydatur do 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiały się m.in. takie nazwiska jak Mateusz Kościukiewicz, Izabela Trojanowska, Ewa Chodakowska czy Jessica Mercedes. Jesteście ciekawi pełnego składu nadchodzącej edycji tanecznego show?

W 18. edycji triumfowali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Zwyciężczyni oraz jej mąż, z którym w tym roku zmierzyła się w ścisłym finale wyznali, że nie pojawią się w gronie tancerzy w najbliższej edycji. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke odchodzą z "Tańca z Gwiazdami".

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