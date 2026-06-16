Andrzej Sasin zmarł 11 czerwca. Przez dekady był jednym z tych ludzi, którzy współtworzyli wielkie emocje w muzyce, choć nie pojawiali się w świetle reflektorów. Jako reżyser dźwięku i producent związany z polską sceną klasyczną oraz Filharmonią Narodową w Warszawie zdobył wiele nagród i dowodów uznania. O jego odejściu media szerzej dowiedziały się 16 czerwca, gdy pojawiły się publiczne nekrologi i pożegnania ze świata kultury.

Andrzej Sasin nie żyje

Wiadomość o śmierci Andrzeja Sasina dotarła do opinii publicznej z opóźnieniem, co tylko podkreśliło, jak dyskretnie funkcjonował w branży. Przez lata był obecny przy koncertach, nagraniach i dużych projektach, które do dziś obecne są w domach wielbicieli muzyki jako płyty, archiwalne rejestracje i wydania specjalne.

Gdy 16 czerwca zaczęły pojawiać się nekrologi, środowisko artystyczne przypomniało, jaką rolę pełnił w polskiej kulturze. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska pożegnała go publicznie, podkreślając jego wkład w rozwój polskiej kultury oraz trwałość dorobku, który zostaje w setkach utrwalonych nagrań.

Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta muzycznego, wirtuoza nieoczywistych brzmień, związanego z Filharmonią Narodową w Warszawie. Mistrzu, pozostaniesz z nami na zawsze w setkach utrwalonych nagrań. Polska kultura została wzbogacona o twoje niezwykłe dzieła, jest dzięki temu nie tylko piękniejsza, ale i bardziej zróżnicowana. Będziemy czerpać z niej to, co najlepsze napisała Marta Cienkowska.

Filharmonia Narodowa zabrała głos po śmierci Andrzeja Sasina

Ważny głos nadszedł także z Filharmonii Narodowej w Warszawie, czyli miejsca, z którym Sasin był szczególnie mocno kojarzony. Instytucja zwróciła uwagę na jego wieloletnią obecność przy kluczowych przedsięwzięciach oraz na to, że współtworzył jej największe sukcesy fonograficzne.

Trudno wyobrazić sobie Filharmonię Narodową bez Jego obecności, charyzmy, perfekcjonizmu i nieustannego poszukiwania doskonałego brzmienia przekazała w mediach społecznościowych Filharmonia Narodowa.

Andrzej Sasin: kariera i światowe nagrody

Dorobek Andrzeja Sasina miał także wymiar międzynarodowy. Był dwukrotnym laureatem Grammy Awards, w 2013 i 2017 roku, za realizacje albumów związanych z twórczością Krzysztofa Pendereckiego. To wyróżnienia, które w świecie muzyki klasycznej i produkcji dźwięku stanowią prestiżowe docenienie na arenie światowej.

W Polsce jego praca była łączona również z projektami nagradzanymi i nominowanymi do Fryderyków, zwłaszcza w obszarze muzyki poważnej oraz nagrań orkiestralnych i chóralnych.

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