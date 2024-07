Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski niedawno po raz trzeci zostali rodzicami, ale jak widać, para jest doskonale zorganizowana i pomimo wielu obowiązków rodzicielskich, potrafi wygospodarować również czas dla siebie. Tym razem małżonkowie wybrali się na premierę filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One". Jak wyglądali tego wieczoru? Zobaczcie sami.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski na premierze "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski należą do grona najbardziej lubianych par polskiego show biznesu - ich losy na bieżąco śledzi tysiące fanów. W ostatnim czasie w życiu pary sporo się dzieje, bowiem na świat przyszła ich trzecia córeczka, Jaśminka. Młodzi rodzice jednak nie zapominają o tym, aby znaleźć również czas na dla siebie. Ostatnio Sylwia Przybysz bawiła się na koncercie Harry'ego Stylesa, a tym razem młoda gwiazda razem z mężem postanowiła się wybrać do kina na premierę filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One". Zanim jednak zasiedli w wygodnych, kinowych fotelach, zapozowali dla fotoreporterów na ściance. Zobaczcie, jak prezentowała się para tego wieczoru!

AKPA/Wojtalewicz Jarosław

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w swoich stylizacjach postawili na wygodę. Influencerka założyła bowiem beżowe klapki, pasującą do nich kolorystycznie spódniczkę z delikatną falbanką oraz klasyczny, biały top. Z kolei Jan Dąbrowski założył biały T-Shirt, czarne spodnie i białe trampki.

AKPA/Wojtalewicz Jarosław

I jak Wam się podobają stylizacje, które zdecydowali się wybrać na premierę filmu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski? Sylwii i Jankowi oczywiście życzymy udanego seansu!