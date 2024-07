Usain Bolt trzema złotymi medalami na igrzyskach w Rio de Janeiro udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w historii lekkoatletyki. Jamajczyk ma na swoim koncie dziewięć złotych olimpijskich medali z trzech ostatnich igrzysk w Rio, Londynie i Pekinie. Usain Bolt nie zawsze był jednak pierwszy. Były takie czasy, kiedy Jamajczyk przegrywał z Polakami.

Bieg Usaina Bolta na igrzyskach w Pekinie

Dawne to dzieje, bo sięgające hen aż 2004 roku i igrzysk olimpijskich w Pekinie. Usain Bolt miał wtedy 17 lat i na igrzyskach pojawił się w glorii rekordzisty świata juniorów w biegu na 200 metrów. W Atenach zawiódł, zajmując dopiero piąte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym czasem 21.05 (aktualny rekord świata Usaina Bolta w biegu na 200 metrów to czas 19,19). Na Jamajce brak awansu nawet do ćwierćfinału uznano za porażkę, a sam Bolt był niezadowolony z tego, że na najważniejszej imprezie sezonu uzyskał czas gorszy o ponad sekundę od swojego rekordu życiowego.

W tym samym biegu eliminacyjnym, w którym wziął udział Usain Bolt zobaczyliśmy też polskiego sprintera Marcina Jędrusińskiego. Jędrusiński pokonał nie tylko Bolta, ale i całą resztę stawki zajmując w swoim biegu pierwsze miejsce czasem 20.63. Zobaczcie ten bieg.

Usain Bolt kontra Marcin Jędrusiński WIDEO

W Atenach Marcin Jędrusiński dotarł do półfinału, gdzie nie sprostał takim gwiazdom sprintu jak Shawn Crawford czy Frankie Fredericks. Wystąpił też w finale biegu sztafetowego 4x100 metrów zajmując w nim razem z kolegami piąte miejsce. Usain Bolt powoli kończy karierę. Na igrzyskach w Tokio raczej go już nie zobaczymy, ale nigdy nic nie wiadomo.

Lista startowa biegu z Jędrusińskim i Boltem.

Wyluzowany Bolt na konferencji przed igrzyskami w Rio.