Maria Dębska w objęciach przystojniaka. Wiemy, kim jest

Krótka historia o miłości - tak można podsumować związek Marcina Bosaka i Marii Dębskiej. O pierwszych zgrzytach między aktorami mogliśmy usłyszeć niedługo po ich ślubie. W ubiegłym roku media huczały o poważnym kryzysie artystów, a małżonkowie nie mieli zamiaru dementować tych plotek. Wręcz przeciwnie - udzielając wywiadów, sami dawali jasne sygnały, że lada moment ich związek może stać się już tylko historią. I tak się stało. Na początku marca br. Marcin Bosak i Maria Dębska się rozwiedli. To koniec małżeństwa Marcina Bosaka i Marii Dębskiej. Aktorzy szybko dostali rozwód Z poważnym kryzysem Marcin Bosak i Maria Dębska zmagali się podobno od listopada ubiegłego roku. Pod koniec roku pojawiły się doniesienia, że aktorka ma serdecznie dość sytuacji w jej małżeństwie i zamierza nie tylko złożyć pozew o rozwód, ale również starać się o unieważnienie kościelnego ślubu. Na plotkach się nie skończyło. Para spotkała się na sali warszawskiego sądu. Już po pierwszej rozprawie Maria Dębska i Marcin Bosak dostali rozwód. Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan nie świętowała Dnia Kobiet z Radosławem. Dlaczego? Aktorska para rozwiodła się w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi podczas pierwszej rozprawy, 1 marca" - czytamy w "Na żywo". Biorąc pod uwagę to, jak długo w Polsce potrafią ciągnąć się takie sprawy, trzeba przyznać, że proces rozwodowy Marcina Bosaka i Marii Dębskiej przebiegł w błyskawicznym tempie. Z doniesień mediów wynika, że pozew wpłynął w grudniu 2021 roku. Może to wskazywać na to, że aktorzy rozwiedli się bez orzekania o winie. Według przekazów medialnych, na korytarzu sądowym dało się jednak zauważyć, że oboje byli od wpływem silnych emocji. Zdecydowali się nawet na trwającą sześć miesięcy terapię...