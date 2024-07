Kilka tygodni temu do Warszawy przyleciała Britney Spears. Gwiazda pojawiła się w stolicy w związku z promocją swojej nowej kolekcji bielizny, a w Złotych Tarasach pojawił się tłum jej fanów. Wśród nich również gwiazdy na czele z Dodą, która wielokrotnie podkreślała, że amerykańska wokalistka jest jej idolką. Przypomnijmy: "Menadżer Britney wiedział kim jestem. Zaskoczył mnie"

Po spotkaniu z fanami Britney udzieliła też kilku wywiadów największym stacjom telewizyjnym w Polsce. Kilka minut na rozmowę z gwiazdą dostała m.in. Urszula Chincz, dla której był to reporterski debiut w Dzień Dobry TVN. Dziennikarka zaskoczyła Spears już na samym początku rozmowy, wręczając jej... stringi. Jak przyznała w rozmowie z nami Chincz, menadżerowie Britney dali absolutny zakaz wręczania jej prezentów, więc bardzo się bała. Okazało się jednak, że figlarny podarunek sprawił, iż rozmowa z piosenkarką przebiegła w miłej atmosferze.



Z Britney było o tyle fajnie, że ona fajnie zareagowała na ten prezent, który jej dałam. Bardzo się bałam, bo pierwszy mój pomysł na prezent dla Britney, ponieważ ona przyjeżdża tutaj promować własną linię bielizny, to były stringi z Koniakowa. I ona fajnie na to zareagowała i myślę, że to ją też jakoś zachęciło do dalszej rozmowy. I też uderzyłam w taką nutę, która każdej mamie jest bliska, że gdzieś tam na świecie jest kobieta, która porwie jej synów i widzę, że to jest taki dylemat bliski wszystkim mamom, bo jej też i ona bardzo fajnie na to zareagowała, więc nie ma się co bać. To są ludzie tacy jak my wszyscy, a że ich częściej widujemy to inna sprawa - tłumaczy w rozmowie z AfterParty.pl dziennikarka.