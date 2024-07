Wczoraj swoje 26-te urodziny obchodził Robert Lewandowski. Najlepszy polski piłkarz należy obecnie do sportowej czołówki na świecie, a jego przejście do Bayernu Monachium było jednym z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznego okienka transferowego w Europie. Błyskotliwa kariera na boisku zapewniła mu też mocną pozycję w show-biznesie. Przypomnijmy: Dziś urodziny Roberta Lewandowskiego. Tak podbija show-biznes z piękną żoną

Trwające właśnie przygotowania do nowego sezonu Bundesligi uniemożliwiły piłkarzowi szaloną celebrację tego wydarzenia, ale od czego ma się kochającą żonę? Anna Lewandowska postarała się, aby jej mąż poczuł się tego dnia wyjątkowo i przygotowała mu wystawną kolację. Z jej Instagrama możemy dowiedzieć się, że była to niespodzianka i to w dodatku bardzo udana - mina Roberta mówi zresztą wszystko. A przekąski zaserwowane przez trenerkę z pewnością były nie tylko pyszne, ale przede wszystkim zdrowe.

Tak Lewandowscy świętowali urodziny Roberta. Romantycznie?

