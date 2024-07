1 z 1

Zachwycą ją złote drobinki zatopione w olejku do ciała, cekinowa torebka kryjąca w środku paletę do makijażu i limitowane edycje klasycznych perfum czy zestawów do malowania sygnowanych przez cenione marki.

Prawdziwa femme fatale doceni też ponadczasową klasykę w postaci luksusowej karminowej szminki, krwistoczerwonego lakieru, a także płynu do kąpieli o apetycznym zapachu świątecznych biszkoptów.

1. NINA L’ELIXIR Woda perfumowana (Nina Ricci, 260 zł/50 ml).

2. OH MY CHÉRIE! Płyn do kąpieli o zapachu biszkoptowym (Sephora, 39 zł/200 ml).

3. ROUGE ALLURE Satynowa szminka do ust (Chanel, 136 zł).

4. CHRISTMAS MULTI-USE MAKEUP PALETTE Paleta do makijażu (Dior, 374 zł).

5. LE VERNIS Czerwony lakier z kolekcji Golden Hat Foundation (Lancôme, 70 zł).

6. LE PRISME YEUX MONO Złoty cień do oczu (Givenchy, 127 zł).

7. REB’L FLEUR Zmysłowy zapach sygnowany przez Rihannę (Rihanna, ok. 150 zł/100 ml).

8. CERAMIC NAIL LACQUER Złoty lakier do paznokci (Artdeco, 29,50 zł).

9. CLUTH MANIA Zestaw do makijażu w eleganckim etui (Pupa, 125 zł).

10. THE ONE Edycja limitowana wody perfumowanej (Dolce & Gabbana, 334 zł/50 ml).

11. HUILE SCINTILLANTE Nabłyszczający olejek do ciała (Karin Herzog, 159 zł).

12. ANEW ULTIMATE NIGHT Emulsja z bioaktywnym złotem (Avon, 75 zł/50 ml).