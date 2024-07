Szósta edycja "The Voice of Poland" stała pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ nie wszyscy z występujących trenerów chcieli kontynuować swoją przygodę z show. Jako pierwsza zrezygnowała Justyna Steczkowska, a zaraz po niej Marek Piekarczyk. Oświadczenie wydała również Edyta Górniak, która obwieścila swoim fanom, że jej również nie zobaczą w programie. Przypomnijmy: Wystąpi czy nie? Edyta Górniak oficjalnie skomentowała swój udział w The Voice 6

Jak się jednak okazuje TVP wcale nie chce zrezygnować ze współpracy z artystką. Jak czytamy w najnowszym numerze magazynu "Flesz" nieoficjalnie mówiło się, że Górniak zrezygnowała ze względu na pieniądze. Jednak nie jest to jedyny powód. Producenci ponoć dyskutowali na temat odmłodzenia składu jurorskiego ze względu na to, że młoda publiczność nie identyfikowała się z diwami z lat 90., co przekładało się na oglądalność. Zanim jednak taka decyzja zapadła wokalistka postanowiła uprzedzić stację i odeszła sama.

Oświadczenie artystki jednak nie przekreśla jej udziału w programie, ponieważ jak podaje "Flesz" Telewizja Polska jest w stanie podjąć negocjacje z Edytą Górniak. Wszystko dzięki udanemu występowi podczas Sylwestra we Wrocławiu, gdzie artystka zrobiła prawdziwe show.

Jak potoczą się losy Górniak?

