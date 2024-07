Jednym z największych hitów telewizyjnych Polsatu jest program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który od dwóch sezonów cieszy się ogromną popularnością i przynosi stacji rekordowe dochody z reklam. Nic dziwnego, że po zakończeniu ostatniej edycji szybko zaczęto poszukiwania kolejnych gwiazd. Przypomnijmy: Polsat zarobił krocie na TTBZ i MBTM. Rolnik szuka żony z rekordową oglądalnością

Co jakiś czas w mediach pojawiały się informacje o nowych uczestnikach. Polsat wstrzymywał się jednak do potwierdzania nazwisk. Aż do dziś. Jak dowiedziały się wirtualnemedia.pl w trzeciej odsłonie muzycznego show na pewno zobaczmy Kaję Paschalską, Stefano Terrazzino, Kasię Cerekwicką oraz Roberta Rozmusa. Dla obu pań będzie to świetna okazja do wielkiego powrotu do telewizji. Ciekawa jest również obecność Stefano, który do tej pory świetnie sprawdzał się w "Tańcu z Gwiazdami". Czy wykorzysta umiejętności przekazane mu przez Justynę Steczkowską?

Jury i prowadzący pozostaną za to bez zmian.

Za kogo będziecie trzymać kciuki?

