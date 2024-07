3 z 14

Kim jest Serafin Andrzejak z PROJECT RUNWAY?

Po ukończeniu liceum przeniósł się do Poznania na studia. Zachęcili go do tego rodzice – Dorota i Leszek, którzy prowadzą własną firmę. Pomimo starań nie udało mu się dostać na wymarzoną medycynę – co do dziś uważa za swoją największą porażkę. Pierwszy rok spędził, studiując biologię. Potem zajął się architekturą krajobrazu i projektowaniem ubioru. Po zakończeniu studiów wyjechał do Warszawy, gdzie pracował w działach mody kilku poczytnych magazynów. Aktualnie skupia się na tworzeniu własnej marki. W stolicy mieszka już prawie rok, ale wciąż średnio się tu odnajduje i tęskni za Poznaniem, gdzie zostawił swoich przyjaciół, mieszkanie i dotychczasowe życie. Jak mówi, chce być projektantem, a nie „wazeliniarzem celebrytów”. Twierdzi też, że jest masochistą – lubi konstruktywną krytykę, a niepowodzenia przyjmuje z dystansem. Do wzięcia udziału w programie zachęca go adrenalina z tym związana. Raczej zdystansowany i cichy, choć z poczuciem humoru. W wolnych chwilach lubi czytać podręczniki anatomii, pływać i „uciekać na wieś”.