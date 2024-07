Sarah Jessica Parker wciąż budzi wiele emocji, nie tylko za prawą swojej kultowej roli w cyklu "Seks w Wielkim Mieście", ale przede wszystkim dzięki temu, że jej styl ubierania się rozpoznawalny jest wśród fashionistów na całym świecie.

Tym razem gwiazda przyłapana została na ulicach Nowego Jorku ubrana w dość casualowy zestaw. Sarah Jessica Parker w luźnym płaszczu, sweterku, traperkach marki EMU Australia i prostych rurkach wyglądała świetnie. Na luzie, ale bardzo stylowo. Do tego szczypta ekstrawagancji w postaci kapelusza "fedora" i doskonały look na co dzień gotowy.

Zobaczcie, co znaleźliśmy w polskich sklepach, by wyglądać tak jak ona: