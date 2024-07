Dawid Woliński i Marcin Tyszka przykładają dużą wagę do swojego wyglądu. Za każdym razem wyglądają modnie, dlatego zastanawiająca była ich stylizacja na wczorajszej prezentacji nowej linii biżuterii marki Apart. Panowie przyszli ubrani w brudne kombinezony wojskowe i gumiaki, co sprzeczne z wytycznymi organizatorów. Według informacji na zaproszeniu obowiązywał strój wieczorowy - panie w sukniach, mężczyźni w garniturach.



Naszą uwagę przykuły umieszczone na plecach jurorów "Top Model. Zostań modelką" loga z napisem "ZOO". Podobno ma to jakiś związek z nowym programem nad którym Woliński i Tyszka pracują w pocie czoła (dosłownie!).



Nie znamy jeszcze szczegółów tej produkcji, ale zapowiada się show, które z modą będzie miało niewiele (o ile w ogóle cokolwiek) wspólnego...

Reklama

chimera