Największymi zaskoczeniami 2011 roku były osoby, które chyba nie skupiły się specjalnie na rozgłosie. W kraju byli to Nergal i Marta Grycan, a za granicą Adele. Lider Behemothu kontynuował przygodę z show-biznesem i wziął udział w show "The Voice Of Poland". Jego udział w programie wzbudził oburzenie księży i prawicowych polityków oraz zachwyt Polek, które nazwały go "nowym bogiem seksu". Sporym zaskoczeniem jest dla nas również sukces Marty Grycan. Znana z nawiska, niekoniecznie z twarzy właścicielka słodkiego imperium zabłysnęła na salonach i szybko trafiła na szczyty modowych rankingów. Dzisiaj jest najchętniej wyszukiwaną gwiazdą np. na AfterParty.pl. A Adele z miejsca stała się nową królową muzyki i z rzędu sprzedała kilkanaście milionów płyt na świecie. W samej Polsce ponad 100 tysięcy sztuk.