Izabella Krzan idzie jak burza. Po zwolnieniu ze śniadaniówki TVP prezenterka szybko znalazła sobie nowe zajęcie, a teraz pochwaliła się kupnem nowego mieszkania. Jedna z internautek postanowiła dopytać gwiazdę czy kupiła swoje gniazdko za własne pieniądze, czy posiłkowała się kredytem. 29-latka chętnie odpowiedziała.

Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie ubolewała zbyt długo po zwolnieniu z TVP. Izabella Krzan szybko poinformowała, że masz już nową pracę i będzie pracować razem z Krzysztofem Stanowskim przy Kanale Zero. W życiu prezenterki wszystko zaczęło się układać, a teraz znów pochwaliła się radosną nowiną. 29-latka właśnie kupiła swoje pierwsze mieszkanie, czym pochwaliła się na Instagramie. Jej gniazdko znajduje się w kamienicy i ma 79m2.

Pod postem z tą radosną nowiną nie zabrakło oczywiście ciepłych słów i gratulacji od fanów, do których my również się dołączamy!

Podczas Q&A na Instagramie Izabelli Krzan jedna z internautek postanowiła ją dopytać, czy ta posiłkowała się kredytem na zakup swojego mieszkania. Prezenterka chętnie odpowiedziała, ale nie zamierzała zdradzać zbyt dużo.

Inni zaś postanowili dopytać byłą prowadzącą "Pytanie na śniadanie", czy nie wolałaby mieszkać w domku z ogródkiem. Izabela Krzan od razu wyjaśniła, dlaczego nie ma takich planów na najbliższy czas.

Lubię mieszkać w mieście, nie lubię stać w korkach. KTO BY TO SPRZĄTAŁ? Jeśli dom to na Warmii, nad jeziorem. Na dom w interesujących mnie dzielnicach Warszawy, jeszcze mnie nie stać więc odpowiadając, NA TEN MOMENT bym nie chciała

— napisała prezenterka.