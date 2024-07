Dawid Tomaszewski to jeden z najpopularniejszych w świecie polskich projektantów. Od kilku sezonów prezentuje swoje projekty podczas Mercedes-Benz Berlin Fashion Week, FashionPhilosophy Fashion Week Poland, a także ostatnio podczas tygodnia mody w Lizbonie.

Reklama

Już 19. stycznia Tomaszewski zaprezentuje swoją najnowszą kolekcję, nazwaną intrygująco „Apocalypse”. Projektant tworząc ją inspirował się obrazami angielskiego romantyka Johna Martina, ale również ideą fragmentacji, a następnie połączeniem elementów na nowo. Symbolizuje to początek czegoś nowego, modernistycznego. Jednak sama nazwa odnosi się nie do biblijnego końca, a przeciwnie – do początku, oświecenia.

Dawid Tomaszewski swoją wizję wyraził za pomocą surowych, ale naturalnych materiałów tj. skóra, metal, pióra, kaszmir, wełna z pierwszego tłoczenia , a także kryształów Swarovskiego.

Do pokazu zostało jeszcze kilka dni, a my już nie możemy się doczekać. Dlatego specjalnie dla was zdobyliśmy kilka ekskluzywnych zdjęć kulisowych. Zobaczcie jak wygląda proces przygotowań do pokazu na tydzień przed premierą! Sample wspaniałych materiałów, artystyczny nieład w pracowni oraz oryginalny "mood board".

Reklama

jm