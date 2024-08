Danuta Holecka nadal przeżywa żałobę po ogromnej stracie, jaką była śmierć jej syna. Julian Dunin-Holecki zmarł 9 lipca w wieku zaledwie 31 lat. Śmierć tak młodego lekarza wywołała ogromne poruszenie, a dziennikarka na jakiś czas zniknęła ze stacji Republika. Teraz serwis Goniec odwiedził grób syna Danuty Holeckiej miesiąc po jego śmierci i uwagę zwraca coś niebywałego... Az trudno w to uwierzyć, jak wiele osób chce uczcić pamięć młodego lekarza.

Tak wygląda grób syna Danuty Holeckiej miesiąc po śmierci

To bardzo trudny czas dla Danuty Holeckiej i całej jej rodziny. Dziennikarka zdecydowała się zmierzyć z tą ogromną stratą na swój sposób i szybko wróciła do pracy, która jest jej wielką pasją, a w tak trudnym momencie pomaga oderwać myśli od tego co wydarzyło się na początku lipca. Właśnie minął miesiąc od śmierci młodego lekarza Juliana Dunina-Holeckiego, a serwis Goniec pisze o tym, jak wygląda grób syn a Danuty Holeckiej. Okazuje się, że nagrobek nadal tonie w kwiatach i pojawia się przed nim mnóstwo zniczy. Widać, że nie tylko bliscy odwiedzają grób Juliana Dunina-Holeckiego, ale również osoby, które chcą uczcić jego pamięć i poświęcić czas na chwilę modlitwy.

Miejsce pochówku jest czyste i zadbane, co wskazuje na częste wizyty najbliższych. Na grobie możemy także dostrzec wiele kwiatów i zniczy. Julian był bardzo cenionym lekarzem, stąd nie dziwi bogato zastawiony nagrobek. Wiele ludzi chce w ten sposób po raz ostatni podziękować zmarłemu relacjonuje serwis Goniec

Danuta Holecka

Syn Danuty Holeckiej miał przed sobą całą przyszłość i już na początku swojej kariery był cenionym ortopedą, który na co dzień pracował w szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pięć lat temu stanął przed ołtarzem, ale jego życie niespodziewanie zakończyło się w wieku zaledwie 31 lat. Danuta Holecka po śmierci syna na tydzień zniknęła z Telewizji Republika, ale zdecydowała się na szybki powrót przy ogromnym wsparciu współpracowników:

Praca, która jest jej pasją i miłością, a przede wszystkim kontakt z ludźmi: to ją ratuje mówił informator Świata Gwiazd

Youtube/TV Republika

Prywatnie Danuta Holecka jest mamą dwóch synów Juliana i Stefana, którzy w młodym wieku towarzyszyli jej podczas dni otwartych w Telewizji Polskiej, gdzie pracowała przez większość swojego zawodowego życia. Dziennikarka jest drugą żoną Krzysztofa Dunina-Holeckiego. Historia miłosna tej pary to scenariusz na romantyczny film.