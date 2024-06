W piątek 14 czerwca rozpoczęło się Euro 2024. Do Niemiec, gdzie rozgrywane będą wszystkie mecze turnieju piłkarskiego, przyjechali kibice z całej Europy. Na ulicach można spotkać m.in. sympatyków polskiej reprezentacji, która również będzie walczyła o jak najlepszy wynik. Nasza kadra stanie do rywalizacji z Holandią w niedzielę o 15:00. Później zmierzy się kolejno z Austrią i Francją. Jak to bywa w przypadku imprez masowych na taką skalę, nie nad wszystkim można zapanować. Przekonaliśmy się o tym tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.

Euro 2024 w cieniu skandalu

Przed niedzielnym meczem Polski wszyscy zastanawiają się, co z Robertem Lewandowskim. Kapitan naszej reprezentacji zszedł z urazem w trakcie towarzyskiego meczu z Turcją. W piątkowy wieczór Niemcy otworzyli turniej spotkaniem ze Szkocją. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego doszło do skandalu.

Wszystko za sprawą szkockich kibiców, którzy pojawili się na ulicach w tradycyjnych strojach. Zabawę sympatyków pokazał jeden z reporterów. Nie spodziewał się, że jeden z kibiców postanowi przed kamerą podnieść kitel, pokazując przyrodzenie innego mężczyzny.

Taki widok ukazał się w niemieckiej telewizji przed otwarciem Euro 2024. Nagranie trafiło już do mediów społecznościowych i robi furorę w sieci. Co prawda reporter zasłonił oczy, ale chyba niewiele to dało.

Przypominamy, że Polska w niedzielę zmierzy się z Holandią o godzinie 15:00. Następny mecz rozegra w piątek, 21 czerwca o godzinie 18:00 – z Austrią. Ostatnim spotkaniem w grupie będzie rywalizacja z Francuzami we wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00.

