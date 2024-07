Kasia Gajewska do wykreowania tego makijażu użyła:

• Podkład nr N120 HD - MAKE UP FOR EVER

• Korektor Prep+Prime Light Boost - MAC

• Puder Neutral Set - Ben Nye

• Dipbrow Pomade w odcieniu Taupe - Anastasia Beverly Hills

• Brązowa kredka Pro-Longwear Rich Experience - MAC

• Paletka Amrezy - Anastasia Beverly Hill

• Złoty pigment nr 55 - Inglot

• Puder do konturowania Java - Anastasia Beverly Hills

• Cielista kredka Nude - My Secret

• Tusz Extended Play Gigablack Lash - MAC

• Przycięte rzęsy Demi Wispies - Ardell

• Rozświetlacz w odcieniu Champagne - Anastasia Beverly Hills

• Róż w kremie Fixx Creme w odcieniu Mai Tai - Kett