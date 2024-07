Za tydzień rozpocznie się 2 edycja "The Voice of Poland" Zobaczymy w niej nowych prowadzących: Marikę i Tomasza Kammela, a za kulisami uczestników wspierać będą Maciej Musiał i Mateusz Szymkowiak. W muzycznym show pojawili się również nowi trenerzy. Podczas konferencji prasowej Patrycja Markowska, Justyna Steczkowska oraz Tomson i Baron z Afromental zdradzili nam, jakich głosów szukają do swoich drużyn.

- Szukam osobowości, kogoś kto potrafi zelektryzować publiczność, kogoś kto w deszczu będzie mógł zatrzymać publiczność na koncercie plenerowym - zdradziła Patrycja Markowska.

Justyna Steczkowska natomiast chce, aby wokaliści z jej drużyny nie zaistnieli w branży na chwilę. Dlatego wybrała uczestników, którzy są już artystami i potrzebują tylko kogoś, kto doradzi im jak poruszać się w show-biznesie. Diwa na pytanie o to jakich głosów szuka, odpowiedziała:

- Wyjątkowych, wzruszających, niezwykłych i takich którzy są wszechstronnie utalentowani, dlatego wiem, że zaśpiewać piosenkę to jest dopiero początek drogi.

Ze swoich wyborów zadowoleni są również Baron i Tomson z Afromental. W ich ekipie znaleźli się, podobnie jak w drużynie Steczkowskiej, autentyczni i świadomi siebie artyści.

O tym jak brzmią najlepsze głosy w Polsce przekonamy się już za tydzień o 20.05 na antenie TVP 2. Będziecie oglądać?

