Te ostatnie pojawiły się już jakiś czas temu w formie małych, skórzanych saszetek na pasku, ale moje serce skradł najnowszy projekt: torba Estelle by Be my Lilou. Jest pojemna, w smakowitym kolorze cappuccino i jedyna w swoim rodzaju – mogę dołączyć do niej wybraną przeze mnie zawieszkę z wygrawerowanym napisem! W wyobraźni już tworzę stylizacje: Estelle pięknie zagra z wełnianym maksi płaszczem oraz czarnym, eleganckim smokingiem.

Reklama

Idą święta, więc będzie także idealnym prezentem, nie tylko dla przyjaciółki czy siostry, ale przede wszystkim dla mnie!

Reklama

Torba Estelle by Be my Lilou jest dostępna w salonie Be my Lilou na ul. Mokotowskiej 63 w Warszawie.