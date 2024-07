Karolina Kurkova urodziła syna! Najsłynniejsza czeska topmodelka po raz drugi została mamą, a ojcem został milioner - Archi Drury.

Karolina Kurkova urodziła

Karolina Kurkova zaliczana jest do najpiękniejszych topmodelek. Nie ma się jednak czemu dziwić. Czeszka brała udział między innymi w pokazach Victoria's Secret. Aż trudno w to uwierzyć, bo Karolina jest mamą już dwójki dzieci - 6-letniego Tobina i nowonarodzonego synka. O jego przyjściu na świat jako pierwszy doniósł portal Just Jared:

Maluch dołączył do starszego, sześcioletniego brata Tobina, który jest podekscytowany powiększeniem rodziny. Mama i dziecko czują się bardzo dobrze.

Imię chłopca nie jest jeszcze znane, a modelka do końca roku skupi się na rodzinie. W styczniu jednak planuje wrócić do pracy.

W styczniu modelka już wraca do pracy

