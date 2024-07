Supermodelka Bar Rafaeli poślubiła miłość swojego życia Adiego Ezrę. Uroczystość odbyła się w Izraelu, w ojczyźnie modelki. A jak wyglądał ślub? Była to tradycyjna żydowska ceremonia w Carmel Forest Spa Resort. A wesele wyprawiono na... 300 osób. Podobno dla samych najbliższych! Coż, jak się jest topmodelką, to grona najbliższych znajomych może rzeczywiście być spore:)

W co była ubrana Bar Rafaeli? Jak na modelkę przystało w drogą kreację.

Gdy panna młoda pojawiła się w przyciągającą wzrok sukni Chloé, w tym momencie Shlomi Shabbat, juror The Voice of Israel śpiewał swoją piosenkę "The Beginning of the World". A gdy pan młody zdeptał szkło, by przypieczętować zaślubiny z głośników rozległo się "Marry you" Bruno Marsa - relacjonuje jeden z gości ślubu.