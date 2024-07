Gok Wan jest niezastąpiony jeśli chodzi o talent do odmieniania stylu kobiet na całym świecie. Uczy je jak wyglądać modnie, niezależnie od wieku i rozmiaru. Efekty są fenomenalne, a portfele wcale nie puste! Stylista udowadnia, że wydając niewielkie kwoty można prezentować się naprawdę świetnie!

W wywiadzie z FleszStyle.pl zdradza, co powinno znaleźć się w szafie każdej kobiety.

- Po pierwsze - mała czarna, dobrze skrojona biała koszula. Designerska torebka, bo jak masz piękną torbę nieważne, co masz na sobie, ona tworzy cały look. Według mnie jest nawet ważniejsza od niezłych butów! Dobrej jakości trencz i dobrze skrojone cygaretki, czyli wąskie spodnie w kant. - wyznał Gok.

Specjalnie dla Was znaleźliśmy ubrania i dodatki według zaleceń Goka. Pamiętaj! Od dziś mała czarna, designerska torebka, klasyczny trencz i cygaretki powinno być Twoim TOP 5 na całe życie!

kj









Gok Wan poleca



Reklama