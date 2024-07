Kolejny miesiąc, kolejne zapachy. Tym razem wybrałyśmy uwodzicielskie i nieco cięższe zapachy, które doskonale uzupełnią zimowe stylizacje. Ubiorą nas zapachem w odpowiedni do pory roku sposób.

Dowiedzcie się więcej o najnowszych zapachach perfum

Oprócz wyrafinowanych zapachów takich ja te od Lalique, czy Bvlgari, mamy dla was absolutną nowość, która przemówi do rzeszy młodszych czytelniczek. A może tych z młodszymi siostrami? W perfumeriach Douglas pojawił się zapach stworzony przez słynny zespół One Direction. Our Moments, to doskonały pomysł na prezent.

W styczniu pokochałyśmy również lżejsze zapachy. Kobiece perfumy Calvina Kleina - DownTown oraz nową odsłonę kultowego zapachu Versace - Bright Crystal Absolu.

A, co jeszcze znalazło się na naszej liście?

Zajrzyjcie do naszej galerii z najpiękniejszymi zapachami stycznia 2014: