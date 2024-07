Tomasz Oświeciński świeci triumfy! Film z jego udziałem "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" to wielki hit w kinie, a jego rola gangstera Strachu to prawdziwa perełka! Tomek udziela teraz mnóstwo wywiadów, pokazuje nawet swoje mieszkanie, a teraz zdradził pewien sekret z przyszłości. Aktor miał problem z wchodzeniem do klubów!

Wiele razy nie wpuszczono mnie do dyskoteki, ale nie dziwię się, bo wiem, że nie wzbudzam zaufania na pierwszy rzut oka. Wiele lat byłem ochroniarzem w klubach i unikałem wpuszczania takich ludzi jak ja - mówi gwiazda.

