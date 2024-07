Tomasza Lisa i Iga Lis na ferie jeszcze nie wyjechali, ale za to spędzili niedzielne popołudnie spacerując po Warszawie. Lis zrobił kilka zdjęć swojej córce modelce. Jak wygląda Iga Lis w obiektywie Tomasz Lisa? Jak zwyczajna nastolatka :). Ale, jak dla każdego taty, najpiękniej na świecie. "I oto wyłoniła się z Wisły" zatytułował zdjęcie Lis.

Lisowie byli też w Łazienkach Królewskich, gdzie podziwiali chińskie lampiony.

Iga Lis ma 16 lat i już pierwsze sukcesy w pracy modelki. Jest twarzą w nowej walentynkowej kampanii La Manii.

Widać, że Tomasz Lis jest dumny z córki, bo też często ją fotografuje. Co na to internauci? Zastanawiają się czy Lis naśladuje córkę prezydenta.

Czyżby @ lis_tomasz pozazdrościł zainteresowania córką @Andrzejuda? :) Obie piękne! To Was akurat łączy Panowie.

A niektórzy chwalą urodę Igi Lis.

@ lis_tomasz Gratuluje córki ,podobna do Pana .Piekna dziewczyna.

Tomasz Lis oprócz pięknej córki wrzucił też kilka widoczków Warszawy. Na razie chyba robi sobie detoks od polityki, po tym jak przestał prowadzić swój program "Tomasz Lis na żywo" i cieszy się wolnym czasem. Za to wszyscy z niecierpliwością czekają na to, co zamierza robić dalej Lis w nowym internetowym programie, który wystartuje już za 3 tygodnie.

Warszawa w obiektywie Tomasza Lisa.

Warszawa oczami Tomasza Lisa.