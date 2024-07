Tomasz Lis ostatnio nie miał powodów do radości. Po wpadce z cytowaniem fałszywego konta Kingi Dudy na antenie "Tomasz Lis na żywo" w czasie kampanii wyborczej wszczęto postępowanie dotyczące naruszenia zasad etyki dziennikarskiej. Niestety sprawa nie zakończyła się pomyślnie dla dziennikarza. Zobacz: Tomasz Lis naruszył zasady etyki dziennikarskiej cytując wpis z fikcyjnego konta Kingi Dudy

Teraz z kolei sam dziennikarz musiał dochodzić swoich praw. Popularna internetowa encyklopedia - Wikipedia - w notce biograficznej na temat Lisa, zawierała nieprawdziwe informacje na temat jego ojca. Gospodarz programu publicystycznego poinformował o tym na swoim blogu i zapowiedział, że jeżeli błędne dane nie zostaną usunięte to skieruje sprawę do sądu:

Co z tego jest prawdą? To, że urodziłem się w Zielonej Górze oraz to, że jestem synem Stefana i Wandy. Cała Reszta to PIS-owska fałszywka, od wielu miesięcy metodycznie kolportowana na prawicowych forach i we wpisach, na których udzielają się tysiące(to stwierdzenie szefa internetowej kampanii pana Dudy) PIS-owskich internetowych trolli. Mój ojciec urodził się w Wielkopolsce, jest z dziada pradziada Wielkopolaninem, moja mama urodziła się w Polsce, jej rodzice przyjechali tu w 46 roku z Wileńszczyzny. Jutro będę interweniował w Wikipedii. Jeśli nie zmienią tego fałszywego wpisu, wytoczę im proces. Nie odpuszczę. Dla zasady – podkreślił dziennikarz. Bardzo mi przykro, że Wikipedia stała się forum do nagłaśniania nienawistnych bredni.