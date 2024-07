Znani aktorzy nie chcą uczyć aktorstwa Natalii Siwiec! Okazuje się, że modelka nie może liczyć na pomoc ze strony m.in. Tomasza Karolaka, Bohdana Łazuki czy Karola Strasburgera. Panowie w rozmowie z Super Expressem przyznali, że nie będą szlifować talentu aktorskiego pięknej modelki. Dlaczego Natalia Siwiec, która przygotowuje się do zagrania głównej roli w sztuce "Miłość.com" w Teatrze Sabat, nie może liczyć na wsparcie swoich kolegów z show-biznesu?

Nie, ja nie będę uczył... Bo już jakbym miał kogoś uczyć, to kogoś, kogo chętnie bym oglądał. Poza tym aktorstwa nie da się nauczyć, z tym trzeba się urodzić. Ale niech Natalia się nie przejmuje, bo w Polsce jest tak, że jak chce się grać w serialach, to nie trzeba umieć grać- w rozmowie z tabloidem stwierdził Bohdan Łazuka.

Nauczycielem Natalii Siwiec nie zostanie także Karol Strasburger, który sugeruje, że modelka powinna wybrać się do szkoły teatralnej.

To nie ma tak, że w prosty sposób można kogoś w szybkim czasie nauczyć aktorstwa, po to są szkoły teatralne. Nauczyć się aktorstwa to nie jest łatwa sprawa. Na to składa się wiele czynników, wrażliwość, talent. Ja bym się nie podjął takiego zadania, nie jestem profesorem, to jest skomplikowane- powiedział Karol Strasburger.