Do czterech razy sztuka! Przynajmniej w przypadku Toma Cruise''''a.

Jak donosi magazyn „Star” aktor chce wziąć ślub ze swoją 22-letnią asystentką Emily Thomas, którą poznał rok temu na planie ostatniej części „Mission Impossible”. Jeśli wierzyć w to, co pisze brytyjski tabloid, Cruise oświadczył się Emily, a ślub to kwestia kilku miesięcy. Ponoć aktor jest zakochany na zabój w 31 lat młodszej Brytyjce.

Ciekawe, czy sam się tak zakochał, czy scjentolodzy mu wskazali kolejną żonę. Sekta, do której należy aktor nie przepadała bowiem za poprzednimi wybrankami swojego najwierniejszego wyznawcy.

Tom Cruise był już żonaty trzy razy - z aktorką Mimi Rogers, potem z Nicole Kidman a następnie z Katie Holmes. Tom i Katie rozstali się w 2012 roku, a sąd przyznał jej prawo do opieki nad ich 9-letnią córka Suri.

Tom, co prawda, odgrażał się niedawno, że będzie walczył o córkę, ale na razie chyba zajął się innymi sprawami - pracą i rzekomo nową narzeczoną. Rzekomo - bo ani Tom Cruise, ani Emily Thomas jeszcze nie potwierdzili swoich ślubnych planów.

