W mediach jest obecnie głośno odnośnie cywilnego ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Para co prawda jeszcze nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień, jednak dowody są jednoznaczne. Młoda piosenkarka docenia, że miłość życia spotkała ją tak szybko, co podkreśla w każdym możliwym wywiadzie. Teraz jednak była partnerka Kevina Mgleja zarzuciła Roksanie Węgiel i jej partnerowi hipokryzję.

Malwina Dubowska o ślubie Mgleja i Węgiel. Padły ostre słowa

Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku swojego związku są w ogniu krytyki, a internauci nie kryją, że widzieliby ją u boku innego mężczyzny. Jednak piosenkarka nie zważa na opinię innych, co udowodniła biorąc cywilny ślub z Kevinem Mglejem. W mediach zawrzało, a sami zainteresowani nie potwierdzili jeszcze zawarcia związku małżeńskiego. Co ciekawe, Kevin stał już kiedyś jedną nogą na ślubnym kobiercu z matką swojego 4-letniego syna- Malwiną Dubowską, która teraz w wywiadzie z serwisem ShowNews.pl wypowiedziała się o jego ślubie z Roksaną Węgiel:

Jeśli rzeczywiście Kevin spełniałby swoją rolę i sytuacja wyglądałaby tak dobrze, to prawdopodobnie nie byłoby takiej potrzeby, aby to podkreślać w każdym wywiadzie. Wówczas fakt ten mógłby być oczywisty bez konieczności ciągłego akcentowania. I dlatego warto czasem zastanowić się, czy publiczny wizerunek odzwierciedla rzeczywistość i tutaj pozostawię trzy kropki - powiedziała wymownie była partnerka Mgleja.

Malwina Dubowska i Kevin Mglej doczekali się synka w 2020 roku. Niedługo po tym aktorka została samodzielną matką, a Kevin po rozstaniu związał się z Roksaną Węgiel. Niedawno głośno było o matce synka Kevina Mgleja, kiedy wprost przyznała, że "została wyrzucona z domu, który tworzyła":

Osiem miesięcy temu, można powiedzieć, zostałam wyrzucona z domu, który tworzyłam, któremu się poświęciłam. Włączył mi się instynkt przetrwania, że muszę zapewnić nam wszystko i chcę zapewnić nam wszystko. Przez długi czas nie potrafiłam nazwać własnych emocji i powiedzieć tego, co czuję i wyrazić tego jakkolwiek. Tak jak mówię, to był instynkt przetrwania, żeby zapewnić nam byt. Były dni, kiedy leżałam na podłodze i płakałam, żeby za chwilę się podnieść i powiedzieć sobie: dasz radę. Ale realnie? Czuję, że jestem z tym wszystkim sama - mówiła wówczas Dubowska.

Kevin Mglej stara się nie komentować pojawiających się wokół niego kontrowersji. Nie zdecydował się także odpowiadać swojej byłej partnerce. Po tym, jak wokół niego i Roksany Węgięl m. in. przez "Taniec z Gwiazdami" zaczęło być gorąco, postanowił usunąć się z mediów społecznościowych w cień, by unikać plotek. Niemniej jednak pojawia się w każdym odcinku "Tańca z Gwiazdami" by kibicować ukochanej z publiczności.

