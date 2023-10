6 września 2020 roku, pierwszego dnia zdjęć do „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, Tom Cruise zjechał motocyklem ze ściany skalnej znajdującej się około 1200 metrów nad poziomem morza. Leciał nad wąwozem, po czym otworzył spadochron zaledwie 152 metry od ziemi.

„Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”

„Dead Reckoning Part One” to kulminacja wszystkiego, czego Cruise nauczył się przez cztery dekady w branży; produkt jego życiowego dążenia do perfekcji w dowolnej dyscyplinie, która może być od niego wymagana w danym momencie. W ciągu sześciu części i 27 lat serii Mission: Impossible, postać Ethana Hunta zasłużyła na swoje miejsce jako jedna z najbardziej charakterystycznych kreacji Cruise'a. W częściach pierwszej i drugiej Dead Reckoning elitarny agent zostanie przetestowany bardziej niż kiedykolwiek. Zasadniczo, jego twórcy twierdzą, że Dead Reckoning Part One jest listem miłosnym do całej serii Mission

Mat. prasowe

- To absolutnie to. Ludzie, którzy nie widzieli innych filmów z serii, będą cieszyć się tą jako samodzielnym doświadczeniem. A ludzie, którzy widzieli wszystkie inne misje, będą mieli zupełnie inne przeżycie. Historia, którą mamy, jest bardzo wyjątkowa - mówi Cruise.

Mat. prasowe

​W tym otwierającym rozdziale tej dwuczęściowej serii Ethan Hunt i jego zespół IMF wyruszają na najbardziej niebezpieczną jak dotąd misję - próbując ocalić świat przed tajemniczym, wszechpotężnym wrogiem, który ma moc kontrolowania sposobu, w jaki ludzkość postrzega rzeczywistość.

- Stawka w tej historii jest tak globalna, jak to tylko możliwe – zauważa reżyser Christopher McQuarrie.

Mat. prasowe

Nie wspominając już o stawce osobistej, z którą Ethan musi się zmierzyć, gdy jest zmuszony uznać, że nic nie może mieć większego znaczenia niż jego misja - nawet życie tych, na których najbardziej mu zależy. Jako tytuł przyjęto stary termin morski.

- W nawigacji 'dead reckoning' to proces, w którym obliczasz swój kurs wyłącznie na podstawie ostatniej znanej pozycji. Zasadniczo lecisz na ślepo. I to staje się metaforą, nie tylko dla Ethana, ale dla kilku kluczowych postaci - mówi McQuarrie.

Mat. prasowe

Dead Reckoning Part One w dużym stopniu kontynuuje wieloletnią tradycję Mission, dodając do swojej i tak już godnej pozazdroszczenia listy zespół nowych, dynamicznych postaci. Doskonałym przykładem jest Grace grana przez Hayley Atwell. McQuarrie, który opisał tę postać jako "outsiderkę, chaotyczną siłę natury", chciał obsadzić Atwell w jednym ze swoich filmów, odkąd zobaczył ją na scenie w londyńskim wznowieniu The Pride Alexi Kaye Campbell w 2013 roku.

- Jest zręczną uciekinierką, samotnym wilkiem - mówi Atwell.

Mat. prasowe

Taką, która, gdy na początku filmu kradnie Ethanowi klucz do potężnej broni, sprawia, że CIA ściga ją po całym świecie. W „Dead Reckoning Part One” zadebiutowała również Pom Klementieff, wcielając się w rolę bezlitosnej, bezwzględnej i tajemniczej wspólniczki Gabriela, Paris. Dla Klementieff, która opisuje Paris jako kobietę o "wielu warstwach", doświadczenie Mission było wszystkim, o czym marzyła.

- Tom był dla mnie absolutną inspiracją. Ludzie zawsze mówili mi: "Och, chcesz robić własne akrobacje jak Tom Cruise?". A ja odpowiadałam: 'Tak! Oczywiście, on jest niesamowity!". McQuarrie twierdzi, że w swojej epickiej, dwuczęściowej historii Dead Reckoning "dosłownie zabierze widzów we wszystkie cztery strony świata".

Mat. prasowe

Reżyser, który przywiązuje dużą wagę do tego, by lokacje były częścią jego historii, a proces tworzenia scen wokół nich, a nie odwrotnie, zapewnia autentyczność. W przypadku Dead Reckoning Part One lokalizacje obejmują oszałamiające pustynie Abu Zabi, labiryntowe ulice i kanały Wenecji, Rzym i góry wspaniałe góry w Norwegii (zastępujące austriackie Alpy) - każde miejsce czuje się na ekranie, jakby było kolejną postacią w historii. W Cannes w 2022 roku Cruise został zapytany, dlaczego upiera się przy wykonywaniu wszystkich akrobacji, dlaczego największa gwiazda na świecie ryzykuje swoim życiem. Odpowiedź Cruise'a była wymowna:

- Nikt nigdy nie zapytał Gene'a Kelly'ego, dlaczego sam tańczył.

Mat. prasowe

Dla Cruise'a zaangażowanie w dostarczanie widzom wrażeń jest po prostu częścią pracy.

- Robiłem to przez całe życie! Przekazuję postać poprzez ruch. Zawsze jest energia w tym, jak tworzysz postać, emocjonalnie i fizycznie. W ten sposób opowiadasz historię. Umiejętność kontrolowania głosu i ciała jest częścią rzemiosła.

To właśnie to poświęcenie zdefiniowało filmy z serii Mission. A Cruise jest nieustraszoną gwiazdą tych filmów. Ta dbałość o autentyczność jest maksymalna w „Dead Reckoning Part One”.

Mat. prasowe

Premiera filmu w Polsce już 14 lipca!