Finał Miss Polonia 2012 startuje o 20.10! A jej transmisję ze studia ATM w Warszawie będzie można obejrzeć w telewizji TVP2. Jak co roku imprezę swoją obecnością uświetni wiele gwiazd, w tym gwiazda wieczoru - Edyta Górniak. Tego wieczoru 20 finalistek Miss Polonia 2012 stanie do walki o koronę najpiękniejszej Polki którą otrzyma z rąk Miss Polonia 2011 Marceliny Zawadzkiej. Jak co roku wyboru dokonają telewidzowie za pomocą głosowania SMS.

"Bycie Miss Polonia to prestiż a zarazem duża odpowiedzialność. Nosić koronę najpiękniejszej Polki to również poczucie, że jest się przykładem dla tysięcy młodych dziewczyn, które co roku zgłaszają się do tego konkursu." - powiedziała o konkursie Małgorzata Herde, dyrektor generalna Miss Polonia.

Zobaczcie 19 pięknych Polek, które już za chwilę zawalczą o tytuł Miss Polonia 2012. Wybierzecie swoją kandydatkę!

Autorzy zdjęć finalistek:

Fot. Iza Grzybowska / Move

Makijaż: Karolina Roch, Krzysztof Kalkowski

Zapraszamy do zapoznania się z listą 19 finalistek: