Pola i Michał Wiśniewscy oficjalnie się rozwodzą. Pozew trafił do sądu

Rozwód Michała i Poli Wiśniewskich stał się faktem. do Sądu Okręgowego w Warszawie złożono pozew, a postępowanie już się toczy. Para ogłosiła rozstanie w marcu w mediach społecznościowych i od tamtej pory konsekwentnie milczy. Sąd udzielił też komentarza w tej sprawie.

Pola i Michał Wiśniewscy oficjalne się rozwodzą. W sądzie złożono pozew

Jak przekazał serwis Pudelek, postępowanie rozwodowe Michała i Poli Wiśniewskich weszło w formalną fazę. Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie, a sprawa jest w toku. W przestrzeni publicznej pojawił się też komentarz przedstawiciela sądowego. Ujawniono, że termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Pola i Michał Wiśniewscy potwierdzili rozstanie. Teraz milczą

W marcu Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą Wiśniewską za pośrednictwem mediów społecznościowych. I na tym komunikacja właściwie się urwała. Od tamtej pory zarówno Michał, jak i Pola Wiśniewska nie wchodzą w publiczne dyskusje o powodach czy kulisach zakończenia związku. Natomiast żona wokalisty kilka razy odpowiedziała na pytania fanów o to, jak przechodzi ten trudny okres. Zasugerowała m.in., że lider Ich Troje nie uprzedził jej ani pozostałych członków rodziny o zamiarze ogłoszenia rozstania.

W medialnych kuluarach pojawia się też wątek formalnych ustaleń, które mogą tłumaczyć tę konsekwentną wstrzemięźliwość. „Twoje Imperium” podaje, że powodem milczenia ma być podpisana umowa o zachowaniu poufności (NDA). To jednak wciąż element kontekstu medialnego, a nie oficjalnie potwierdzona przez małżonków informacja.

Co z majątkiem Poli i Michała Wiśniewskich?

Michał i Pola Wiśniewscy pobrali się w 2020 roku, po roku znajomości. Niedługo później na świecie pojawił się ich pierwszy syn, Falco Amadeus. W maju 2023 roku rodzina powiększyła się ponownie, gdy urodził się ich drugi chłopiec, Noël Cloé.

W przestrzeni medialnej przewija się informacja, że mieli sporządzić intercyzę, która zabezpiecza wspólny majątek. W tym kontekście wskazuje się również ich podwarszawską willę, której budowę rozpoczęli w 2023 roku.

