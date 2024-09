Madonna, ikona muzyki pop, stała się ofiarą ataku podczas powrotu z imprezy Off-White Party, zorganizowanej w ramach New York Fashion Week. Do incydentu doszło, gdy 66-letnia gwiazda opuszczała wydarzenie w towarzystwie swojego młodszego partnera, Akeema Morrisa. Mężczyzna próbował zbliżyć się do Madonny, jednak szybka interwencja ochroniarzy zapobiegła eskalacji.

Madonna została zaatakowana na Fashion Weeku

Atak miał miejsce na jednej z ulic Nowego Jorku, kiedy Madonna, w eleganckim stroju i wyraźnie zrelaksowana po wieczorze w świecie mody, kierowała się do swojego samochodu. W tym momencie nieznany mężczyzna próbował rzucić się na gwiazdę. Na szczęście ochrona natychmiast zareagowała, uniemożliwiając napastnikowi jakiekolwiek działanie, a sama Madonna nie odniosła obrażeń.

28-letni partner artystki, Akeem Morris, towarzyszył jej przez cały wieczór i w momencie ataku znajdował się tuż obok niej. Mimo szokującego zajścia, para nie pozwoliła, by incydent zakłócił ich wieczór. Morris, ubrany w białą koszulkę z podobizną Jana Pawła II z napisem "Not in the mood", wydawał się zachować spokój, co pomogło ochroniarzom.

Madonna Backgrid/East News

Sytuacja została szybko opanowana przez ochroniarzy, którzy osłonili Madonnę, zanim mogło dojść do fizycznego kontaktu z napastnikiem. Po zabezpieczeniu gwiazdy oraz jej partnera, para została bezpiecznie odprowadzona do samochodu, który szybko opuścił miejsce zdarzenia. Choć w okolicy znajdowało się wielu paparazzi, nie udało się im uchwycić samego momentu ataku, ale zarejestrowali wyraźnie poruszoną Madonnę w otoczeniu ochrony.

Kim jest Akeem Morris, partner Madonny?

Partnerem Madonny jest Akeem Morris, młodszy od niej o 41 lat bokserski trener personalny i model. Para pojawiła się publicznie razem po raz pierwszy na początku 2024 roku. Morris przyciąga uwagę swoim stylowym ubiorem, a podczas nowojorskiego Fashion Weeku wyróżnił się koszulką z wizerunkiem Jana Pawła II. Ich związek wzbudza duże zainteresowanie mediów głównie ze względu na różnicę wieku oraz statusy zawodowe.

