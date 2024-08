Magdalena Cielecka jest jedną z gwiazd, które mocno chronią życie prywatne i nie publikuje w mediach społecznościowych zdjęć z partnerem. Teraz najwyraźniej aktorka zdecydowała się zrobić wyjątek i pochwaliła się kadrem z festiwalu, na którym była z Bartoszem Gelnerem.

Reklama

Magdalena Cielecka pozuje z Bartoszem Gelnerem

Związek Magdaleny Cieleckiej i Bartosza Gelnera od początku wywołuje ogromne emocje. W 2019 roku po raz pierwszy media pisały o ich relacji, a uwagę zwracała spora różnica wieku, jaka dzieli aktorów. Bartosz Gelner jest młodszy o 16 lat o Magdaleny Cieleckiej, ale wydaje się zupełnie im to nie przeszkadzać. Choć na co dzień nie zabierają głosu na temat życia prywatnego, to teraz Magdalena Cielecka zrobiła wyjątek i pokazała wspólne zdjęcie z Gelnerem zrobione na festiwalu:

'The Idiot' Weinberg Warlikowski Salzburg Festspiele Opera @gelner_bartek @jacekponiedzialek @nowy_teatr napisała Magdalena Cielecka w opisie do zdjęcia

Fani Magdaleny Cieleckiej są pod wrażeniem zdjęcia, które opublikowała i w komentarzach komplementują parę, życząc im dużo miłości.

Piękna z Was para. Życzę dużo miłości i miłego wieczoru

Piękni i wspaniali

Piękni ciałem i duchem

Instagram @cielecka_magda.official

Reklama

Spodziewaliście się, że Magdalena Cielecka opublikuje takie kadry na swoim instagramowym koncie? Jak wiadomo, aktorska para od czasu do czasu pojawia się razem na premierach.