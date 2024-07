1 z 20

Avon Solutions - nowa odsłona Truly Radiant

AVON Solutions truly radiant to nowa linia pielęgnująco-rozświetlajaca, która dzięki wyjątkowej formule zapewnia skórze odpowiednie odżywienie i promienny wygląd. Joanna Koroniewska pokochała nowe produkty za ich kompleksowe i szybkie działanie oraz spektakularny efekt.

Truly radiant nowa odsłona linii Solutions, której twarzą została Joanna Koroniewska. Produkty z tej linii to blask i pielęgnacja w jednym. Sekretem działania kosmetyków z nowej linii jest wyciąg z aronii, który działa na skórę zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Dzięki bogatej w witaminy i minerały aronii formuła odżywia skórę i wspomaga odnowę komórkową, przywracając skórze zdrowy wygląd. Technologia Optic Pearls, dzięki mikrodrobinkom odbijającym światło sprawia, że natychmiast po użyciu produktu z linii AVON Solutions truly radiant niedoskonałości skóry są mniej widoczne,