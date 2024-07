Thomas Lieuvin - laureat szóstej edycji konkursu Bata Young Designer, zaprojektował dla firmy Bata kolekcję butów na lato przeznaczoną dla kobiet kochających stylowe obuwie i dodatki. Jego linia nosi nazwę So Woman, a cała kolekcja So Chic.



Wszystkie modele So Woman, klapki i sandały zarówno na płaskiej podeszwie jak i wysokiej szpilce, charakteryzują delikatne paseczki oplatające stopę. Modna, kobieca kolorystyka sprawia, że te buty mogą towarzyszyć nam każdego letniego dnia.



W swoich projektach Lieuvin wzoruje się na mistrzu, którym jest Yves Saint Laurent. Łączenie złota, aksamitnego beżu, granatu i soczystej czerwieni to inspiracja sztuką francuskiego malarza - Roberta Delaunaya, nie stroniącego od intensywnych kolorów i geometrycznych kształtów.

Zobacz kolekcję letnich butów Thomas Lieuvin dla marki Bata: