Meghan Markle nie może poczuć się komforowo. Do mediów wciąż trafiają bowiem wypowiedzi jej najbliższych, które uderzają w jej dobre imię. Prym wiedzie przede wszystkim jej siostra, Samantha, która za wszelką cenę chce ośmieszyć Meghan . Kobieta jest w stanie posunąć się do najgorszego. Ostatnio zapowiadała nawet, że chętnie wzięłaby udział w programie "Big Brother" dla celebrytów! Zobacz także: Nigdy nie uwierzysz, jakie nagranie Meghan Markle właśnie wyciekło do sieci! Ojciec Meghan Markle, Thomas, również nie ma dla niej litości. Jeszcze przed ślubem swojej córki umawiał się z paparazzi, którzy mieli fotografować jego przygotowania do tej wielkiej ceremonii. Gdy to wyszło na jaw, mężczyzna przypłacił to zdrowiem. Thomas Markle, na kilka dni przed ślubem Meghan i Harry'ego, dostał zawału! To zdarzenie niczego go nie nauczyło. Thomas Markle nadal układa się z mediami. Ojciec księżnej Sussex udzielił już dwóch wywiadów, w których nie omieszkał skomentować między innymi rzekomej ciąży Meghan. Teraz jednak Thomas Markle posunął się za daleko! Mężczyzna w rozmowie z "Daily Mail" zaczął mówić o swojej śmierci! - Byłoby chyba lepiej, gdybym nie żył. Każdy by jej współczuł. Meghan byłoby wtedy chyba lżej. Smutne jest też to, że pewnego dnia Meghan i Harry będą mieli dzieci, a ja ich nie poznam, jeśli nadal będą mnie odcinać - stwierdził Thomas Markle. Ojciec Meghan Markle zasugerował także, że niedawno udało mu się skontaktować ze swoją córką i jej mężem. - Sugerowałem Meghan i Harry'emu, że mogę publicznie przeprosić za zdjęcia paparazzi. Powiedzieli mi jednak, że nie jest to konieczne. Uznali, że to tylko pogorszyłoby sprawę. Kilka dni później kontaktowali się ze mną przedstawiciele Kensington sugerując, że pomogą mi oficjalnie przeprosić - twierdzi...