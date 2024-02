Kampania Blisko Ciebie jednoczy świat online’owy i offline’owy, tworząc spójne doświadczenie zakupowe. To coś więcej niż tylko odświeżenie wizerunku marki w digitalu – to także wdrożenie innowacyjnego sklepu internetowego, który przyciąga wzrok i zaprasza prawdziwie butikowym wnętrzem. Schubert wyróżnia się gotowością na zmiany w obliczu dynamicznego świata – dopasowuje się do klientek, ich oczekiwań oraz wymagań.

Mat. prasowe Mat. prasowe

Nowa platforma e-commerce sprawia, że jubiler jest na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba już wychodzić z domu, aby doświadczyć bliskości wymarzonej biżuterii – wystarczy, chwycić za smartfona lub otworzyć laptopa. Schubert może towarzyszyć w czasie porannej kawy, popołudniowego relaksu czy podczas odpoczynku na ulubionej ławce w parku. Zawsze Blisko Ciebie – bez kompromisów, ponieważ Schubert dopasowuje się do rytmu dnia.

Mat. prasowe

Na szczególną uwagę zasługuje spersonalizowany kreator obrączek. Schubert doskonale wie, że w tak niezapomniany dzień liczy się każdy detal. Projektując obrączki, można wybrać ich: profil, wymiary, metale szlachetne, nacięcia, a także zdecydować o selekcji diamentów czy osobistym grawerze. Obrączki mogą wyglądać tak samo lub różnić się od siebie – w zależności od preferencji przyszłej pary młodej. Tym sposobem obietnica miłości na całe życie zostaje przypieczętowana jedynymi w swoim rodzaju obrączkami – a Schubert jest bliżej tego, co najważniejsze.

Mat. prasowe

Marka posiada w swojej ofercie prawdziwie jakościową biżuterię przenoszącą cudowną bliskość do doświadczeń, wydarzeń i relacji międzyludzkich. W sercu kampanii mieści się celebracja ważnych momentów, ale też codzienności – to biżuteria czyni ją niezwykłą. Wysoka jakość połączona z rzemiosłem, lokalną produkcją oraz wieloletnią historią tworzy kolekcje, które będą towarzyszyć niezmiennie przez kolejne lata.

Mat. prasowe Mat. prasowe

Sesja zdjęciowa:

Client: Jubiler Schubert

Mat. prasowe Mat. prasowe

Materiał promocyjny marki Schubert.