Kilka tygodni temu informowaliśmy was, że popularna hiszpańska sieciówka Bershka do swojej letniej kolekcji wprowadziła koszulki z podobizną Julii Kuczyńskiej. Był to kolejny efekt współpracy marki z najpopularniejszą polską blogerką. Wcześniej Maffashion wystąpiła w kampanii reklamowej. Przypomnijmy: Maffashion twarzą światowej sieciówki

Reklama

Okazuje się, że t-shirty z Maffashion, która ma anielskie skrzydła zostały podrobione przez sieć supermarketów Tesco. O całej sprawie na swoim Facebooku poinformowała sama Julia. Do tej pory to koncern Inditex, w którego skład wchodzą takie marki jak Bershka i Zara, znany był z inspirowania się projektami innych marek. Teraz okazuje się, że są firmy, które wzorują się na odzieżowym gigancie.

- To już nie pierwszy taki przypadek. Ale no nie da się tego zwalczyć. Kiedyś moje zdjęcię profilowe zostało "zastosowane" na koszulkach jakiegoś sklepu z UK. Innym razem na bazarach ktoś zrobił zdjęcie bluzki z moim zdjęciem. Myślę, że jednak w przypadku Tesco, Inditex zainterweniuje - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Maffashion.

Myślicie, że wizerunek Maffashion stał się już tak komercyjny, że każdy chce na nim zarobić? Tytuł "Człowieka Roku w Internecie" dodał karierze Julii... skrzydeł? :)

Zobacz: Bershka kopiuje pomysły polskiej projektantek

Zobacz także

Reklama

Całuśna Maffashion z chłopakiem: