Patricia Kazadi idzie jak burza i konsekwentnie promuje swoją niedawno wydaną płytę "Trip". Piosenkarka dzisiaj opublikowała trzeci już teledysk do czwartego singla z albumu. Jej propozycją na jesień jest piosenka "Live A Little". Pierwotnie miał to być utwór "Shake the world", który wybrali fani.

Reklama

Piosenkarka nowy klip nagrywała w samym sercu Los Angeles, czyli Hollywood. W amerykańskiej produkcji możemy zobaczyć widoki z krainy fabryki snów o poranku, z Kazadi topless w roli głównej.

Nie zabrakło też dwóch ukrytych reklam. Tym razem Patricia promuje w teledysku błyszczyk do ust i sportowe buty. Niestety, zabrakło jednak proszku do prania. Zobacz: Kazadi reklamuje proszek do prania

Będzie przebój?

Zobacz także

Reklama

Patricia Kazadi na Cyprze: