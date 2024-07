Równo rok temu na rynku ukazała się pierwsza od 9 lat płyta "Vintage" Alicji Janosz. Ambitny album wydany własnymi środkami odczarował wizerunek jaki media narzuciły gwieździe po wygraniu "Idola" w 2002 roku. Piosenkarka zaczęła być zapraszana na prestiżowe wydarzenia i festiwale muzyczne, m.in. na Litwie, Ukrainie czy w Czechach. Ostatnio pracowała z zespołoem HooDoo Band, w którym gra również jej mąż, nad albumem jaki nagrali z gwiazdą bluesa z Chicago - Carlosem Johnonem. Płyta ta prawdopodobnie ukaże się w Japonii.

Natłok pracy i życie we Wrocławiu sprawiły, że Janosz na warszawskich salonach pojawia się wybitnie rzadko. Zwłaszcza, że w wolne chwile artystka woli poświęcić na pracę nad nowym albumem, którego premiera jest wstępie przewidziana na przyszły rok. Zanim to jednak nastąpi, Alicja nagrała piosenkę na święta "Let it snow", która swoją premierę miała podczas koncertu Imany we Wrocławiu i została bardzo pozytywnie przyjęta przez publiczność.

W Mikołajki, teledysk ma swoją premierę. Jest to swego rodzaju prezent od Alicji dla jej fanów.

- To piosenka o uprowadzeniu Św. Mikołaja przez Santa Mafię, która chce zarabiać na prezentach. Zabawny tekst, dowcipny kawałek, super muzyka i finał z moralizatorskim przesłaniem - "że najcenniejsze dary są te, których nie można kupić za dolary". Na początku grudnia nakręciliśmy teledysk do piosenki. Premiera nagrań dzisiaj, czyli w najwłaściwszy dzień - powiedziała z uśmiechem Alicja w rozmowie z AfterParty.pl.

Zobaczcie świąteczny klip i posłuchajcie piosenki Alicji:

Przy okazji zobaczcie ostatnią sesję Alicji. Artystka jest wystylizowana w jesienno-zimowe komplety z zagranicznych sieciówek (Zara, Stradivarius, H&M, Aldo). Tym sposobem udowodniła, że ubierając się za niewielkie pieniądze, można wyglądać dobrze i stylowo. Tak samo jak ostatnio Małgorzata Rozenek (zobacz).

Oczywiście nie zabrakło też biżuterii sutaszowej projektu Alicji, która cieszy się zainteresowaniem na aukcjach internetowych. Zobacz: Alicja Janosz została... projektantką biżuterii!