W piątek trzynastego Beyonce zaskoczyła całą branżę muzyczną na świecie i wydała nową płytę. Album który 20 grudnia trafi do tradycyjnej sprzedaży, już teraz mogą kupić w wersji cyfrowej użytkownicy iTunes. Ryzykowny krok okazał się wielkim sukcesem komercyjnym i płyta już w pierwszym dniu sprzedała się w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy (dla porównania ostatni album Britney Spears - tylko 6,400 sztuk).

Teraz do sieci trafił singiel promujące wydawnictwo. Piosenka "Drunk In Love" opowiada o toksycznej miłości. W klipie artystka wystąpiła w bikini. Cała mokra chodzi w środku nocy po piasku.

"Drunk In Love" to jednocześnie jeden z 17 teledysków niespodzianek wydanych na płycie niespodziance. W jednym z nich Beyonce towarzyszy mała Blue Ivy. Przypomnijmy: Debiut Blue Ivy na ekranie

Czy "Drunk In Love" będzie przebojem na miarę "If I Were A Boy" albo "Single Ladies"?

Beyonce w ostatnim teledysku z córką: