Ewa Skibińska to 61-letnia polska aktorka, która wystąpiła m.in. w takich serialach jak: "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", czy "Pierwsza Miłość". Aktorka słynie również z dużej pewności siebie i samoakceptacji. Dodawanie na social media dosyć odważnych zdjęć w tym przypadku to nic dziwnego. Tak też było tym razem.

Ewa Skibińska słynie z dodawania odważnych kadrów. W połowie ubiegłego roku aktorka dodała zdjęcie z jacuzzi w samym stroju kąpielowym. Na fotografii widzimy, jak leży i wypoczywa u boku córki. Niemała fala krytyki wylała się na aktorkę po tym jak widzowie zauważyli pewnie nieprawidłowości na jej ustach podczas oglądania serialu "W głębi lasu". Internauci szybko zauważyli, że usta Skibińskiej wyglądają inaczej. Były duże i napuchnięte.

To trudne do pojęcia, gdy los w jednej sekundzie zabiera ci urodę. Ale ja wzięłam to sobie na warsztat. To całe nieszczęście mnie tylko wzmocniło. Miałam do wyboru zrezygnować ze wszystkiego, zamknąć się na dwa lata, nie zarabiać, ukrywać się. A wybrałam bycie taką, jaka jestem. Z tym moim małym nieszczęściem. To, że z tymi wargami wygrywałam castingi, pokazało mi, że jest we mnie coś głębiej, coś poza urodą

- wyjaśniła Ewa Skibińska w wywiadzie dla 'Wysokich Obcasów'.