Anna Lewandowska wspiera Paulinę Krupińską w "Azja Express". Co za komplement!

Paulina Krupińska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i zaskoczyła swoich fanów. Okazuje się bowiem, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" tuż przed wakacjami zdecydowała się na metamorfozę. Paulina Krupińska ścięła i delikatnie rozjaśniła włosy, a fani zgodnie ocenili, że wygląda świetnie. Niektórzy porównali ją nawet do Jennifer Lopez! Metamorfoza Pauliny Krupińskiej Paulina Krupińska należy do grona gwiazd, które raczej nie lubią spektakularnych zmian w swoim wyglądzie. Piękna prowadząca "Dzień Dobry TVN" od lat jest wierna jednej fryzurze, którą tylko co jakiś czas tylko delikatnie podcina. Kilka tygodni temu Paulina Krupińska ścięła włosy na prosto i podkreśliła grzywkę w stylu curtain bangs- teraz okazuje się, że gwiazda TVN znów wybrała się do fryzjera i zafundowała sobie małą metamorfozę. - Ja nie wiem co jest w tych wizytach u fryzjera, że człowiek czuje się jakby się na nowo narodził 🥰😎 Wiecie o co chodzi?- napisała Paulina Krupińska. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Paulina Krupińska-Karpiel (@pkrupinska) Zobacz także: Anna Lewandowska po rajskim obozie w Turcji: "Wracamy do domów silniejsze. By pomagać" Okazuje się, że Paulina Krupińska tym razem delikatnie rozjaśniła i wycieniowała swoje włosy. W nowej fryzurze wygląda obłędnie! - Myslalam ze to J Lo 😍😮 - Pięknie wyglądasz 😍😘❤️ - Cudna fryzura. Pięknie 🔥👏👏😍😍😍😍😍 - Wow jak ślicznie wyglądasz 🌹🌹🌹🌹😘- komentują fani.