41-letnia dziś Monika Mrozowska była jedną z pierwszych gwiazd, która w 2021 roku powitała dziecko na świecie. Jej synek urodził na początku stycznia. Dumny tata pochwalił się informacją o nowym członku rodziny za pomocą swojego profilu na Instagramie.

Hello World !! ????????Nazywam się LUCJAN ale i tak pewnie wszyscy będą na mnie mówić Lucek????????‍♂️???? No to teraz zaczynamy zamieszanie i pewnie zmienię czyjeś życie o 180 stopni????‍♂️ - napisał.