Gratulacje! Agnieszka Kaczorowska-Pela i jej mąż Maciej Pela przywitali właśnie na świecie swoją drugą córeczkę. Szczęśliwi rodzice poinformowali o przyjściu na świat dziecka w mediach społecznościowych. Pod wpisem natychmiast zaroiło się od gratulacji. Para już wcześniej zdradziła płeć i imię maleństwa. Zobaczcie, co wiadomo o porodzie i drugiej córeczce gwiazdy „Tańca z gwiazdami” i jej męża.

Agnieszka Kaczorowska urodziła, znamy płeć i imię

Agnieszka Kaczorowska już dużo wcześniej poinformowała, jak będzie miała na imię jej druga córka - Agnieszka Kaczorowska urodziła właśnie Gabrielę!

#JestemMamą Emisi i #BędęMamą Gabrysi💞🤰 Takie właśnie imię wybraliśmy dla naszej kolejnej królewny... i mam ogromną nadzieję, że TEAM #EmiiGabi, to będzie prawdziwa siostrzana moc - napisała pod koniec maja.

Jeszcze nie tak dawno Agnieszka Kaczorowska mówiła, że nie spieszy się z porodem. Zresztą, jak wyznała w rozmowie z Party.pl, spodziewała się, że druga córeczka urodzi się po terminie.

Coś mi się wydaje, że Gabrysia przyjdzie jednak na świat trochę później, czyli na początku sierpnia. Bo tak już jest w naszej rodzinie: ja, moja mama i siostra rodziłyśmy dzieci po wyznaczonym przez ginekologa terminie” - mówiła Agnieszka Kaczorowska w Party.pl.

A na Instagramie dodawała:

2 lata temu na tym etapie, to torbę do szpitala miałam zapiętą na ostatni guzik (...) Dziś mam obok siebie wariującą dwulatkę i… wszystko w powijakach.😂 Także Gabi, nie spiesz się, bo my tu parę rzeczy jeszcze musimy ogarnąć.💪🏻💪🏻💪🏻

Teraz druga córeczka już na świecie. Gwiazda właśnie przekazała radosną nowinę i pochwaliła się pierwszymi zdjęciami z Gabrysią.

Z miłości i w imię miłości! ❤️



Trzymam w rękach kolejny CUD ŻYCIA❗️ - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Jak wyjawiła w swoim wpisie Agnieszka Kaczorowska, poród był błyskawiczny. Oczywiście gwiazda mogła liczyć na cudowne wsparcie ze strony męża.

To było coś niesamowitego i błyskawicznego! 🙈 Za mną kompletnie inny poród niż 2 lata temu… taki wymarzony, upragniony. Taki poród po którym czuję się heroską!

Po raz kolejny przekonałam się, że mój mąż to moja druga połowa.❤️❤️

W porodzie również! Urodziliśmy Gabi razem i to było przepiękne przeżycie! @maciek.pela U rock ❗️ - dodała aktorka.

Serdecznie gratulujemy! Zobaczcie pierwsze zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej z małą Gabrysią. (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo).

Agnieszka Kaczorowska pierwsze dziecko

Agnieszka Kaczorowska urodziła swoje pierwsze dziecko dwa lata temu - 26 lipca 2019 roku. Poinformowała o tym wówczas dopiero po dwóch dniach. Dziewczynka otrzymała piękne imię - Emilka. Przez ostatnie miesiące gwiazda "Klanu" przygotowywała córeczkę na przyjście na świat siostry.

W ramach przygotowań na pojawienie się siostrzyczki Emilki, dużo rozmawiamy, ale także oglądamy zdjęcia, kiedy to Emi była noworodkiem i niemowlakiem. Zaskakujące jest to, że ona totatalnie rozumie, że to ONA sama...i bardzo jej się to oglądanie zdjęć podoba - pisała.

Narodziny Gabrysi z pewnością są dla Emilki ogromnym przeżyciem.

Maciej Pela, dumny tata dwóch dziewczynek i mąż Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska tak przed porodem jak i po nim z pewnością może liczyć na swojego męża. Macieja poznała w swojej szkole tańca, gdzie był instruktorem. Choć oboje byli wówczas w związkach zakończyli je i od czterech lat są praktycznie nierozłączni. Ślub wzięli 7 września 2018 roku.

Maciej, który stoi zazwyczaj w cieniu swojej popularnej żony, gdy trzeba zawsze ją wspiera, a także broni Agnieszkę Kaczorowską przed atakami.

3 lata temu zostałem mężem. 2 lata temu ojcem. A w tym roku przyjdzie na świat nasza druga córeczka. (...) Najważniejsze w tej podróży jest to, że nie odbywam jej samotnie. Każdego dnia jest przy mnie moja najcudowniejsza @agakaczor. I choć ten szlak jest kręty, prowadzi raz w górę, raz w dół, można potknąć się, czy wejść w sam środek burzy, to nie sprawia nam trudności, bo zawsze jesteśmy dla siebie wsparciem. A dziś, pośród szalejącej wichury, powiem tylko - kochanie jestem! Skarbie! Dziękuję Ci za każdy dzień, bezwarunkowe uczucie, cudowną córkę i za to jak dbasz o nowe życie, które nosisz pod swoim sercem. <3 Jestem Twój na zawsze! - pisał Maciej.

Agnieszka Kaczorowska i "moda na brzydotę"

Wpis męża Agnieszki Kaczorowskiej był jego reakcją na internetową burzę, jaką na początku czerwca wywołał wpis aktorki na temat "mody na brzydotę". Gwiazda nazwała siebie "estetką" i napisała, że nie rozumie po co niektórzy eksponują na Instagramie swoje wady.

Po co na siłę robić z siebie „taką zwyczajną”, zamiast „wyjątkową i niepowtarzalną”? Po co być „zmęczoną” i w tym taką „prawdziwą” jak można koncentrować się na swojej sile? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o „dystansie” jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach? Nie rozumiem tego... ale rozumieć nie muszę. Tylko potem widzę wycieczkę zgarbionych nastolatek, chowających się na zdjęciach za swoimi włosami czy rękoma... bo bycie pięknym i wyjątkowym nie jest w modzie. Bo gdy wypinasz klatkę, podnosisz brodę i idziesz śmiało przed siebie, to jesteś zadufany. Bycie normalnym i fajnym oznacza bycie zwykłym, nieinteresującym, a przede wszystkim nierzucającym się w oczy? - napisała wówczas.

Jej wpis wywołał lawinę komentarzy, głos zabierały również gwiazdy i autorytety, doprowadził do tego, że Agnieszka Kaczorowska ostatecznie przeprosiła osoby, które poczuły się urażone i na jakiś czas ograniczyła swoją obecność na Instagramie.

Agnieszkę Kaczorowską znamy od dziecka, pamiętacie jak wyglądała kiedyś? Czy córki pójdą w jej ślady?

Agnieszka Kaczorowska została gwiazdą bardzo wcześnie. Już jako 6-latka zaczęła trenować taniec, rok później polscy widzowie poznali ją jako Bożenkę w serialowym hicie - "Klanie", w której to produkcji pojawia się zresztą do dziś. Jak mówiła, jej dzieciństwo wyglądało inaczej niż dzieciństwo rówieśników.

Miałam dużo obowiązków, musiałam być lepiej zorganizowana, ale byłam szczęśliwym dzieckiem - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Gdy przychodziło zmęczenie myślała o tym, by zrezygnować z serialu, ale "Klan" pomagał jej finansować jej największą pasję - taniec.

Pamiętacie małą Bożenkę? Myślicie, że córeczki pójdą śladami słynnej mamy?