Mary Komasa urodziła. Pokazała piękne zdjęcie z wymarzonym synkiem

Anja Rubi k pojawiła się na warszawskim koncercie Mary Komasy. Top modelka delektowała się muzyką w towarzystwie znanej polskiej aktorki - Romy Gąsiorowskiej . Wszystko wskazuje na to, że modelka i aktorka znają się i przyjaźnią. Anja zamieściła nawet zdjęcie z Romą na swoim profilu na Instagramie. Pod zdjęciem modelka napisała: Dzięki Mary za wieczór pełen emocji, tańca, śmiechu i melancholii. We danced , we laughed , we felt melancholic.. night full of emotions , thank you Mary! Dzięki Mary za wieczór pełen emocji , tańca , śmiechu i melancholii. Dzięki za fotkę Marcin ! #marykomasa #romagasiorowska #warsaw Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anja Rubik (@anja_rubik) 19 Paź, 2015 o 2:40 PDT W hashtagach Anja oznaczyła Romę Gąsiorowską, więc nie ma wątpliwości, z kim spędziła czas tego wieczoru. Modelce należy się odrobina relaksu i wypoczynku w tym szczególnym czasie. Anja Rubik od niedawna nie jest już ze swoim mężem Sashą Kanzevicem. Para nadal się przyjaźni, lecz już ze sobą nie mieszka. Czy będzie rozwód? Na razie nie wiadomo. Pogłoski o rzekomym rozwodzie córki skomentował niedawno ojciec top modelki. Anja Rubik Roma Gąsiorowska